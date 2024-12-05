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HABERLER Osman Bey ve Bala Hatun, Sofia’nın inine girdiler

Osman Bey ve Bala Hatun, Sofia’nın inine girdiler

GİRİŞ TARİHİ:  05.12.2024, 00:21
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Osman Bey ve Bala Hatun, Sofia’nın inine girdiler

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 173. Bölümünün finalinde Sofia tarafından ailesine düşman olarak yetiştirilen ve kendisini Poena olarak bilen Halime, babası Osman Bey’i okla vurdu.

Kuruluş Osman'ın 173. Bölümünde Bala Hatun ve Holofira'a tapınakta ki Sofia'nın inini keşfettiler. Osman Bey, Bala, Holifia, Alaeddin ve Orhan Bey'le birlikte Alpler tapınaktaki Sofia, Lucas ve Bizans askerleriyle şiddetli şavaşa girdiler.

Halime, Osman Bey'i okla vurdu
Bala Hatun ile Sofia ve Osman Bey ile Lucas mücadele ederken çatıda gizlenen Poena; Osman Bey'i veya Bala Hatun'u vurmak üzere hedefini belirledi. Osman Bey, Lucas 'a son darbeyi indirirken "Vurun pusatları, kırın şeytanın ordusunu!" diyerek liderliğini sürdürürken, Poena, "Ailem için öleceksin Osman!" diyerek Osman Bey'i tam kalbinin üzerinden okla vurdu. Bala Hatun'un, Orhan Bey'in ve Alaeddin Bey'in acı dolu çığlıkları arasında sona eren bölüm, izleyicileri büyük bir merak içinde bıraktı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 173. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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