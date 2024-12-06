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HABERLER Ahmet Tuzlu olayındaki Kadriye kimdir?

Ahmet Tuzlu olayındaki Kadriye kimdir?

GİRİŞ TARİHİ:  06.12.2024, 15:35
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Ahmet Tuzlu olayındaki Kadriye kimdir?

Ahmet Tuzlu Olayı hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Ahmet Tuzlu Olayındaki Kadriye Kimdir?

55 Yaşındaki 3 çocuk babası Ahmet Tuzlu, 16 Ağustos 2023 günü Konya Ereğli ilçesindeki Ayçiçek tarlasında sırtından ve ensesinden av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Cinayetin çözülmesi için Ahmet Tuzlu'nun eski eşi ve oğlu Müge Anlı'nın programına katıldı.

Ahmet Tuzlu Cinayetindeki Şüpheliler Kim?

Ahmet Tuzlu'nun eski eşi Canan Şekerci, 34 yıllık evliliklerinin ardından 2002 yılında ihanet sebebiyle boşandıklarını anlattı. Ahmet Tuzlu'nun ölümüne dair ortaya atılan iddialar aynı köyden iki kadınla daha birlikte olması ve bu sebeple infaz edildiği yönündeydi.

Kadriye Neden Polisi Aradı?

Programda konuşan Ahmet Tuzlu'nun oğlu, Mustafa Tuzlu: ''Babamın telefonunda Kadriye ait uygunsuz görüntüler çıktı ve kadın da bunları kabul etti. Babamın ölümünde, bu iki kadın arasındaki kıskançlıkların etkili olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Tuzlu Olayında Son Durum Nedir?

İlişki yaşadığı kadınlardan Kadriye yayına katıldı. Eşi ve büyük oğlunun bu cinayetten sorumlu tutulduğu ortaya çıktı. Kocasının bu sebeple hapis cezası aldığını ama suçsuz olduğunu söyledi.

Kadriye'nin oğlu Ramazan savcılığa verdiği ifadede "babamın yanındaydım" demişti fakat Kadriye verdiği ifadede oğlunun evde olduğunu söylemişti. Kadriye'nin de Ahmet Tuzlu'nun kızı Kübra'yı dövdüğü ortaya çıktı. Kadriye birkaç gün stüdyoda kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi ancak açıklamaları çelişkili bulundu.

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