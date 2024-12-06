Müge Anlı'da katili bulunan Bedriye Kılıç cinayetinde neler yaşandı?

Türkiye günlerce onu konuştu. Müge Anlı'da aranan ve eşi tarafından canice katledildiği ortaya çıkan Bedriye Kılıç olayında neler yaşandı? Korkunç bir cinayete kurban giden Bedriye Kılıç'ın cansız bedeni bulunabildi mi?

Müge Anlı'daki Bedriye Kılıç olayı nedir?

Konya'nın Akşehir ilçesinde kaybolan 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ten ailesi aylarca haber alamadı ve araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi. Kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan genç kadın 6 Temmuz 2023'te sırra kadem bastı. Şüpheli kayıp, günlerce canlı yayında işlendi. Müge Anlı en ufak ayrıntılara bile dikkat etti. Cinayet itirafı dört ay sonra geldi.

Bedriye Kılıç cinayetindeki şüpheliler kimdi?

Eşine her fırsatta şiddet uyguladığı öne sürülen Tayfur Kılıç, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Çelişkili sözleriyle dikkatleri üzerine çeken eş, Bedriye Kılıç olayının baş şüphelisiydi. Genç kadının yaşadığına dair en ufak bir ize rastlanmayınca Kılıç'ın öldürüldüğü üzerinde durulmaya başlandı.

Eşi Tayfur Kılıç'dan gelen itiraf neydi?

Eşi kaybolduktan sonra eğlenceye katılan ve umursamaz tavırlarıyla tepki çeken Tayfur Kılıç, çelişkili açıklamaları ve şüpheli tavırlarıyla iddiaların hedefindeki kişiydi. Tayfur Kılıç'tan sonunda beklenen itiraf geldi. Cani eş, Bedriye Kılıç'ı boğarak uçurumdan attığını sorguda itiraf etti. Pişman olduğunu da söyleyen Kılıç'ın demir parmaklıklar ardına girmekten kurtulamadı.

Bedriye Kılıç olayı nasıl sonuçlandı?

Eşini vahşice katleden Tayfur Kılıç'ın gösterdiği yerde Bedriye Kılıç'ın cansız bedeni hala bulunamadı. Eşini hayattan koparan Tayfur Kılıç ise hala cezaevinde... Tayfur Kılıç'ın babasının adına katil evladına yardım edip etmediğiyle ilgili açılan dava sürüyor.