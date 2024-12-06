Müge Anlı, Feride Ercan cinayeti... Korkunç cinayeti işleyen Hikmet Yalçınkaya kimdir?

Feride Ercan'ı her yerde arayan aile, Müge Anlı'dan yardım istedi. Her detayı kan donduran cinayeti işlediği itiraf eden Hikmet Yalçınkaya ifadesinde neler söyledi?

Müge Anlı'daki Feride Ercan olayı nedir?

atv ekranlarının vazgeçilmez programı Müge Anlı İle Tatlı Sert bugüne kadar birçok cinayete ışık tuttu. Faili meçhul cinayetleri aydınlatan programında kan donduran gerçekler ortaya çıktı. Hikmet Yalçınkaya, internetten tanıştığı ve aşk yaşamaya başladığı 55 yaşındaki Feride Ercan'ı canice katletmişti.

Hikmet Yalçınkaya kimdir?

Türkiye, Hikmet Yalçınkaya'yı Feride Ercan'ın şüpheli kaybınından dolayı katıldığı Müge Anlı İle Tatlı Sert programıyla tanıdı. Katil, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Müge Anlı'nın bugüne kadar duyduğum en vahşi cinayet diye tanımladığı olayın faili olarak akıllara kazındı.

Hikmet Yalçınkaya'nın İtirafı

Katil Yalçınkaya hakkındaki iddiaları uzun süre reddettikten sonra, sonunda dehşet veren cinayeti itiraf etti. "Attığım tokatla Feride bayıldı. Onu elektrikli testereyle parçalara ayırarak sobada yaktım!" dedi. Türkiye günlerce bu korkunç olayı konuştu. Cani ifadesinde programa katılmasıyla ilgili olarak ise, lehime olan durumları öğrenmek istedim, sözlerini söyledi.

Feride Ercan cinayeti nasıl sonuçlandı?

Kayıp olarak evlatlarını arayan Ercan Ailesi'nin şüpheleri doğru çıktı ve kızlarının Hikmet Yalçınkaya tarafından hayattan koparıldığı netleşti. Türkiye'nin gördüğü en canice işlenen cinayetin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala hafızalarda... Müebbet hapis cezasına çarptırılan katil hala cezaevinde...