Müge Anlı'daki Zeynep Ergül kimdir? Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?

Kızım kayıp diyerek Müge Anlı'ya başvuran sonrasında faili meçhul bir cinayette ismi geçen ve hapis yatan Zeynep Ergül olayı nedir? "Cinayeti Müge Anlı bile çözemez!" diyen Zeynep Ergül hapisten çıktıktan sonra neler yaşadı?

Müge Anlı'daki Zeynep Ergül olayı nedir?

Gaziantep'ten 19 yaşındaki kızı Fatma Bozkurt'u aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran, sonrasında ise korkunç bir cinayette adı geçen ve soluğu demir parmaklıklar ardında alan Zeynep Ergül, özlü sözleri ve yalan açıklamalarıyla milyonların dikkatini çekti.

Zeynep Ergül kimdir?

Zeynep Ergül: "Kızım fakir olduğum için evimizi terk etti!" açıklamasıyla Müge Anlı'dan yardım istedi. Kayıp kızı bulan Anlı, Fatma Bozkurt'un annesi hakkındaki açıklamalarıyla şoke oldu. İddiaları derinlemesine inceleyen Anlı'nın araştırmalarının sonucu korkunç bir cinayete vardı. Adeta bir suç makinası çıkan Zeynep Ergül'ün dolandırıcılıktan, zorla senet imzalatmaya; silah kaçakçılığından, cinayete yardım ve yataklığa kadar bir çok suçla bağlantısı olduğu gündeme taşındı. Zeynep Ergül'ün programa asıl katılma amacının arazi anlaşmazlığı yaşadığı ağabeyi Cahit Ergül'e gözdağı vermek olduğu iddia edildi.

Mehmet Muharrem Elbay cinayeti nasıl işlendi?

2017- 2020 senesinde kendisinden hiç bir şekilde haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın kızı, Müge Anlı İle Tatlı Sert programına başvurdu. Zeynep Ergül ise kızım kayıp diyerek Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Olayı araştıran Müge Anlı milyonları şoke eden gerçeği ortaya çıkardı. Zeynep Ergül'ün abisi Cahit Ergül'ün para yüzünden Mehmet Muharrem Elbay'ı öldürdüğü bilgisine ulaşıldı. Mehmet Muharrem Elbay'ın bağ evinde öldürüldüğü ve cesedi parçalara ayrılarak farklı yerlere saklandığı öğrenildi.

Hatice Ergül'den gelen itiraf neydi?

Ergül ailesinin gelini Hatice Ergül'den milyonları şoke eden bir itiraf geldi. Hatice Ergül cinayeti nasıl işlediklerini anlatırken, bugüne kadar sustuk çünkü Kur-an- Kerim'e el basıp yemin ettik dedi.



Zeynep Ergül neden tutuklandı?

Ergül ailesine ceza yağdı. EVinde kemik parçaları bulunan Zeynep Ergül, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zeynep Ergül bir süre sonra özgürlüğüne kavuştu. Cahit Ergül ise ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.