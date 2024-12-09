Müge Anlı Hatice Musaoğlu Olayı

Türkiye'nin konuştuğu esrarangiz kayıp Hatice Musaoğlu olayı, 18 yıl sonra Müge Anlı'da çözüldü. 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu kaybında, yaşlı kadının çocukları birbirlerini hedef gösteriyordu. Yıllar sonra yaşlı kadının oğlu Aydın Musaoğlu, annesini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. İşte tüm Türkiye'nin kanını donduran olayın detayları...

Müge Anlı'daki Hatice Musaoğlu Olayı Nedir?

18 yıl önce Kastamonu'dan kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu'nu bulmak isteyen kızları, programa katılarak Müge Anlı'dan yardım istedi. Kız kardeşler abi Aydın Musaoğlu'nun annelerini öldürmüş olabileceğinden şüpheleniyorlardı. İddialara göre yıllar önce kaybolan Hatice Musaoğlu'nun oğlu Aydın Musaoğlu ve eşi Hatice Musaoğlu ile bir oda paylaşımı konusunda, tartışma yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yine iddialara göre kız kardeşler annelerinin abileri tarafından oda paylaşımı yüzünden öldürüldüğünü söylemişlerdi. Yayına bağlanan görgü tanıkları Aydın Musaoğlu'nun kızının da cinayeti gördüğünü ve çocukken etrafa "Babam babaannemi öldürdü" şeklinde anlattığını ifade etti.

Aydın ve Nevin Musaoğlu Kimdir?

Kastamonu Azdavay ilçesinden 18 yıl önce kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu'nun oğlu oğlan Aydın Musaoğlu, sır dolu kaybın baş şüphelisiydi. Söylenilenlere göre Aydın Musaoğlu eşi Nevin Musaoğlu ile annesini öldürmüştü.

Aydın Musaoğlu'nun İtirafı

Programda çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken Aydın Musaoğlu, cinayeti ağzından kaçırmıştı. Müge Anlı'nın sorularını yanıtlayan Aydın Musaoğlu, "Annemi öldürmeden önce" ifadelerini kullanmış ve aslında cinayeti itiraf etmiş olmuştu. Eşi de aynı şekilde "Kaynanam ölmeden önce" ifadesiyle bu iddiayı güçlendirmişti.

Hatice Musaoğlu Olayı Nasıl Sonuçlandı?

20 Eylül 2024 tarihli Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında konuya ilişkin son dakika gelişmesi oldu. Müge Anlı, Aydın Musaoğlu'nun 19 Eylül'de Kastamonu'ya giderken otobüste emniyet güçleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındığını söyledi. Aydın Musaoğlu'nun tutuklanmasına yol açan ifadesi annesinin yanında götürdüğünü iddia ettiği telefon oldu. Aydın'ın annesi Hatice Musaoğlu'nun telefonuna kendi SIM kartını taktığı ortaya çıktı. Soruşturmanın ardından Aydın Musaoğlu ve eşi Nevin Musaoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert Tüm Bölümler