Müge Anlı Mehmet Yörük Olayı

Osmaniye'de evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümü Müge Anlı'da gündeme geldi. Mehmet Yörük'ün ölümündeki sır perdesi aylar sonra aralandı. Şüpheliler canlı yayında gerçeği itiraf etti.

Müge Anlı'daki Mehmet Yörük Olayı Nedir?

Osmaniye'de yaşayan 53 yaşındaki Mehmet Yörük 12 Nisan 2024 tarihinde evde bir anda fenalaşarak şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Oğlu Ömer Faruk Yörük, babasının ani ölümünü şüpheli bularak annesini ve annesinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği üfürükçü Mustafa'yı suçladı. Sevgilisi Mustafa Samagan ile beraber olabilmek için kocasını zehirleyip öldürmek ile suçlanan Sebile Yörük, canlı yayında oğlu ve gelini ile karşı karşıya geldi.

Mustafa Samagan Kimdir?

Sertifikalı üfürükçü olduğu söylenen Mustafa Samagan'ın Mehmet Yörük'e bir şeyler içirerek öldürdüğü ortaya çıktı.

Sebile Yörük Kimdir?

Öldürülen Mehmet Yörük'ün iki çocuğunun annesi ve eşi olan Sebile Yörük, sevgilisi olduğu söylenen üfürükçü Mustafa Samagan ile cinayeti işlemiştir. Üfürükçülük yapan Mustafa Samagan'ın kocasının öldüğü dönem evlerine sıklıkla geldiğini söyleyen Sebile Yörük, "Mustafa, eşime ne olduğunu bilmediğim şeyler içirdi" sözleriyle cinayeti itiraf etti.

Üfürükçü Cinayetinde Son Durum Nedir?

3 Eylül 2024 tarihli Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümüyle ilgili ilk itiraf geldi. Yörük'ün eşi Sebile Yörük, Mustafa'nın kendisini fotoğraflarıyla tehdit ettiğini itiraf etti. Psikolojik problemler yaşadığını anlatan Sebile Yörük, Mustafa'nın iyileştirme vaatleriyle kendisini kandırdığını ardından fotoğraflarını çektiğini ve evlenmeyi kabul etmezse o fotoğrafları kardeşlerine göndereceğini açıkladı. 53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün ölümünde nedeni ortaya çıktı. Sebile Yörük canlı yayında üfürükçünün kocasını öldürdüğünü itiraf etti!

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