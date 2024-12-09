Müge Anlı'da gelen cinayet itirafı... Irmak bebeğin katili Himmet Aktürk ne kadar ceza aldı?

4 yaşındaki Irmak Kupal'ın cinayeti Türkiye'yi yasa boğdu. Komşusu tarafından canice öldürülen ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan küçük kızın katili cinayeti Müge Anlı'ya itiraf etti. Himmet Aktürk ne kadar ceza aldı?

Müge Anlı'daki Irmak bebek olayı nedir?

Bugüne kadar onlarca faili meçhul cinayeti aydınlatan Müge Anlı İle Tatlı Sert'te kan donduran olay araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya yapılan itirafla ortaya çıktı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 yaşındaki Irmak Kupal kaybolmuştu, acılı aile Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Kahreden gerçek programda ortaya çıktı. Küçük kızın komşusu Himmet Aktürk, korkunç cinayeti itiraf etti.

Irmak bebek olayındaki şüpheliler kimlerdi?

Irmak bebek 14 Ekim 2016'da oturduğu mahalleden kayboldu. Küçük kızın kaybı küçük bir alanda gerçekleştiği için, polis mahalle sakinlerinden araştırma yapmaya başladı. Himmet Aktürk, garip tavırları ve çelişkili sözleriyle dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Kimsenin şüphelenmediği Aktürk, Müge Anlı'nın programına katıldığı anlarda yavaş yavaş kendini ele vermeye başladı.

Himmet Aktürk'ten gelen itiraf neydi?

Müge Anlı'nın tahminleri doğru çıktı. Himmet Aktürk, minik kızın katiliydi. Araştırmacı gazetecinin sorularına daha fazla dayanamayan Himmet Aktürk cinayeti Müge Anlı'ya itiraf etti. Irmak'ın cansız bedenini nereye gömdüğünü söyledi.

Irmak bebek olayı nasıl çözüldü?

Akli dengesinin yerinde olmadığına dikkat çekmeye çalışan Himmet Aktürk'ün çabaları fayda etmedi. Kendimde değildim, ne yaptığımı hatırlamıyorum diyen Himmet Aktürk ağır ceza almaktan kurtulamadı. Minik kızın katili 81 yıl hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.