Müge Anlı cinayeti canlı yayında çözmüştü! Oğlunu öldüren Dilber Fırtına ne kadar ceza aldı?

Yasak ilişki yaşadığı adamla birlikteliğini gören oğlunu döverek öldürmüştü... 2009 yılında tüm Türkiye'nin gündemine oturan Müge Anlı'nın yıllarca işlediği Dilber Fırtına olayında neler yaşandı?

Dilber Fırtına Olayı Nedir?

6 yaşındaki oğlunu öldüren Dilber Fırtına uzun süre cinayeti reddetmiş, çelişkili ifadeleriyle tüm Türkiye'yi çileden çıkarmıştı. Sevgilisi Kemal Ermiş ile birlikte olurken kendisini gören oğlu Muhammed Fırtına'yı kimseye söylememesi için döverek öldüren Dilber Fırtına, 2009 yılında canlı yayında timsah gözyaşları dökmüştü. Gerçek yıllar sonra Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı. Tek ayak üstünde binlerce yalan söyleyen anne Dilber Fırtına, sevgilisi Kemal Ermiş ve küçük çocuğun öldürüldüğü öne sürülen evin sahibi Fadime Sezer, oğlu Kadir Sezer, kızı Kader Sezer ile Sinan Gök'ün de bu suça ortak olduğunu belirlendi.

Diber Fırtına ve Ümit Fırtına Kimdir?

Çorlu'da 14 Nisan 2009 tarihinde kaybolan 5 yaşındaki Muhammet annesi olan Dilber Fırtına, çelişkili cevaplarıyla eşi Ümit Fırtına'yı da suçladı. Ümit Fırtına ise suçlamaları kabul etmedi.

Dilber Fırtına Oğlunu Neden Öldürdü?

Kaybolduktan 40 gün sonra bir tarlada ölü olarak bulunan 6 yaşındaki Muhammet Fırtına'nın ölüm sebebi aldığı darbeler yüzünden oldu. Anne Dilber Fırtına öz oğlunu, Kemal Ermiş ile olan yasak ilişkisini gördüğü için öldürdü.

Dilber Fırtına Olayı Nasıl Sonuçlandı?

Çorlu'da 1.5 yıl süren yargılama sonunda Muhammet Fırtına'yı kasten öldürme suçundan annesi Dilber Fırtına, sevgilisi Kemal Ermiş ve Fadime Sezer'e ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası, diğer sanıklar Kader Sezer ve Kadir Sezer'e cinayet tarihinde 18 yaşından küçük oldukları için 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çorlu 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada daha önce ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası verilen anne Dilber Fırtına ve küçük çocuğun öldürüldüğü öne sürülen evin sahibi Fadime Sezer'e bu kez 5'er yıl hapis cezası verilerek tahliye edildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2 yıl sonra kararı bozdu. 7 Ekim 2013 tarihinde yeniden yargılamada tutuklu Kemal Ermiş, müebbet hapis cezasına çarptırılırken anne Dilber Fırtına, Fadime Sezer, kızı Kader Sezer ve oğlu Kadir Sezer tahliye edildi.

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