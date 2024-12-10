Müge Anlı'daki Nazmiye Çam cinayeti nasıl çözüldü?

Yıllarca çözülmesi beklenen cinayet Müge Anlı'da son buldu! Trabzon'da işlenen Nazmiye Çam cinayeti nasıl sonuçlandı? Nazmiye Çam neden öldürüldü? Nazmiye Çam'ı kim öldürdü?

Müge Anlı'daki Nazmiye Çam Olayı Nedir?

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 2 Kasım 2009 tarihinde kayıplara karışan 26 yaşındaki Nazmiye Çam, kaybından 5 gün sonra Vakfıkebir sahilinde öldürülmüş olarak bulundu. Genç kadının başına aldığı darbeler sonucu öldüğü ve işkence yapıldığı belirlendi. O yıllarda konuyu programında ele alan Müge Anlı, yılan hikayesine dönen bu sır dolu cinayeti aydınlattı. Polis sorgusunda genç kadının aşk yaşadığı kayınpederi, kocası ve kayınbiraderi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmış ama daha sonra ifadelerin reddedilmesi ve bulunan somut delillerin bu kişilerle uyuşmaması olayı çıkmaza sürüklemişti. Kayınpeder Ali Yaşar Çam'ın geliniyle ilişki yaşadığı, mahallede dedikodu çıkınca iki oğluyla bir olup, gelinini öldürdüğü ortaya çıktı.

Nazmiye Çam Cinayetindeki Şüpheliler Kim?

Başına derin yaralar alarak öldürüldüğü tespit edilen Nazmiye Çam'ın öldürülmesinde ilk görülen davada 7 kişi gözaltına alınmıştı. Programındaki itiraf ve ifadelerden de yola çıkan polis, cinayetle ilgili kadının kayınpederi Ali Yaşar Çam, eşi Hasan Şükrü Çam ve kayınbiraderi Ahmet Çam'ı baş şüpheli olarak göstermişti.

Nazmiye Çam Cinayetinin Çözülmesi Neden Uzun Sürdü?

2009'da yaşanan ve çözülemeyen Nazmiye Çam cinayetinin ardından 2011 yılında Müge Anlı devreye girdi ve cinayeti programında incelemeye başladı. O zamanlar gündeme gelen olayda tartışmalardan bir sonuç alınamayınca konu kapatılmıştı. Tüm Türkiye bu cinayetin aydınlanması için çağrıda bulunmuştu. 2015 yılında Müge Anlı, yoğun ilgiye dayanamayarak cinayeti tekrar gündeme getirdi.

Nazmiye Çam Cinayeti Nasıl Çözüldü?

Nazmiye Çam cinayetini işlemek ile suçlanan ancak delil yetersizliğinden 2011 yılında beraat eden Ali Yaşar Çam, Hasan Şükrü Çam ve Ahmet Çam, 2017 yılında tutuklandı. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar suçu birbirinin üzerine attı. Mahkeme Ali Yaşar Çam ve oğlu Hasan Şükrü Çam'ı "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Ahmet Çam ise olay olduğunda 18 yaşından küçük olması nedeniyle 20 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

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