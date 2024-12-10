Yeni Dizi Can Borcu 21 Aralık Cumartesi 20.00'de atv ekranlarında yayın hayatına başlıyor

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği yeni dizi Can Borcu'nun yayın tarihi belli oldu. 21 Aralık Cumartesi 20.00'de atv ekranlarında yer alacak dizinin yeni tanıtımı da ilgi çekti.
Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete'nin başrollerini üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç, Naz Öngen gibi başarılı isimler yer alıyor.