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HABERLER Can Borcu dizisinin yeni tanıtımı, heyecanı arttırdı

Can Borcu dizisinin yeni tanıtımı, heyecanı arttırdı

GİRİŞ TARİHİ:  11.12.2024, 11:07 GÜNCELLEME TARİHİ:  11 Aralık 2024 Çarşamba, 11:11
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Can Borcu dizisinin yeni tanıtımı, heyecanı arttırdı

atv'nin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği iddialı dizisi Can Borcu'nun merakla beklenen yayın tarihi belli oldu.

21 Aralık Cumartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Can Borcu dizisinin yeni tanıtımı, heyecanı arttırdı.

Can Borcu, başarılı avukat Mehmet'in, annesinin ölümü sonrası kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını anlatıyor. Bu süreçte, yıllardır saklanan sırlar gün yüzüne çıkar. Celal'in gizli ilişkisi aileyi altüst ederken, eşi Handan çözülmenin farkında olmadan ailesini bir arada tutmaya çalışır.

Dramatik öyküsüyle izleyiciyi derinlere çeken dizi; aile bağları, yasak ilişkiler ve kuşak çatışmalarını etkileyici bir şekilde ele alıyor. Her karakter kendi sırlarıyla yüzleşirken, çözülmesi gereken düğümler giderek artıyor. Hangi sırlar açığa çıkacak, hangi bağlar kopacak?

Can Borcu'nun başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete üstlenirken, dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç ve Naz Öngen gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği, senaryosunu ise Onur Uğraş'ın kaleme aldığı Can Borcu, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle 21 Aralık Cumartesi atv'de izleyiciyle buluşacak.

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