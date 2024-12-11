Salı gününün en çok izleneni 'atv'

atv, 10 Aralık'ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinde Tüm Kişiler kategorisinde ilk iki sıraya adını yazdırdı.

Esra Erol'da

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %6,31 izlenme oranı ve %25,24 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti.

Bir Gece Masalı

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Gece Masalı ise en çok izlenen dizi oldu. Yapımını NGM'nin yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizi hem reytinglere hem de sosyal medyaya damgasını vurdu. Tüm Kişiler kategorisinde %6,10 reyting, %15,54 izlenme payıyla ile ilk 100 program listesinde ikinci sıraya yerleşti.

Bir Gece Masalı'nın 15. Bölümünde neler oldu?

Kolundan yaralanan Canfeza, hastaneden çıkınca iyileşmek için nenesinin evine gider. Ferman'ın sevgilisi Efsane'nin gebelik testi yanlış anlamaya sebep olur. Tesadüfen test sonucunu bulan Süreyya, Canfeza'yı hamile zannederler.

Afet Hanım, sırlarını bilen Canfeza ile yüzleşir ve Ferman'ın Asaf Bey'in oğlu olmadığını itiraf eder. Canfeza da onu gelin olarak kabul etmesi karşılığında hem terastan düşmesini hem de bu sırrı saklayacağını söyler.

Ceylan ise kendisine sahip çıkan dedesine ve yeni evine alışmaya çalışır. Selim ise yeni edindiği arkadaşı ile görüşmeye devam eder. Mahir'in peşine takılan Canfeza ise istemeden operasyonun ortasına düşer ve kendini büyük bir tehlikeye atar. Eve geldiklerinde ise onları sürprizler beklemektedir.

Ceylan'ın Asaf Bey'in torunu olduğunu öğrenen Selim, Ceylan'ı konağa getirir. Bu durum Mahir'i deli eder ve ona yumruk atar. Selim'in Canfeza'nın eski nişanlısı olduğunu öğrenmesi ise Ceylan'ı şaşkına çevirir. Asaf Bey Konağı'nda sürpriz bebek partisi vardır. Canfeza'nın hamile olduğunu zanneden ev ahalisi ikili için kutlama partisi organize etmiştir. Mahir ve Canfeza ise bu beklenmedik durum karşısında ne yapacaklarını bilemezler.