Milyoner'de 1 Milyonluk soru açıldı! Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?

Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" milyonluk soru heyecanıyla atv'de devam ediyor. Soruları doğru yanıtlayarak milyonluk soruya ulaşan Ecesu Ürker, 1 milyon TL değerindeki "Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?" sorusuna hangi cevabı verdi?

Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soru heyecanı başladı! 25 yaşındaki genç yarışmacı Ecesu Ürker, 1 milyon TL'lik soru heyecanıyla karşı karşıya kaldı. İşte merakla beklenen o soru...

Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?

A: Batı Hun İmparatorluğu

B: Harzemşahlar

C: Avar İmparatorluğu

D: Anadolu Selçuklu Devleti

Soruları doğru yanıtlayarak takdir toplayan Milyoner yarışmacısı Ecesu Ürker, 1 milyon TL'lik soruda büyük heyecan yaşadı. Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Ecesu Ürker, 1 milyon TL değerindeki soruya doğru yanıtı verip, 5 milyon TL'lik soruyu görebildi mi?

Kim Milyoner Olmak İster'in genç yarışmacısı Ecesu Ürker'i 1 milyon TL değerindeki para ödülüne yaklaştıran 500 bin TL'lik soru ise şöyle;

1934-1936'da Tiran, 1936-1939'da Prag, 1939-1940'ta Lahey, 1942-1949'da Bern, 1949-1951'de Tahran ve 1951-1954'te tekrar Bern büyükelçiliği yapmış olan hangisidir?

A: Mehmet Âkif Ersoy

B: Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C: Halide Edip Adıvar

D: Namık Kemal

500 bin TL'lik soruya joker kullanmadan "Yakup Kadri Karaosmanoğlu" cevabını veren Ecesu Ürker, 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazanmıştı.

1 milyonluk soruda çekilmeyi tercih eden Ecesu Ürker, "Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?" sorusuna hangi cevabı verdi?

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümleriyle her Cuma ve Pazar atv'de!