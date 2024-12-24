Kuruluş Osman kadrosuna iki yeni oyuncu dahil oluyor!

Murat Göçmez ve Devrim Saltoğlu "Kuruluş Osman" kadrosunda

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 25 Aralık Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 176. bölümünde başarılı oyuncular Murat Göçmez Cerkutay'ın kardeşi 'Altuga' ve Devrim Saltoğlu Moğol Komutan 'Ulugan' karakterleriyle diziye dahil oluyorlar. Görkemli prodüksiyonu, soluk kesen hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla altıncı sezonunda da seyircisini ekran başına kilitleyen 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna son olarak başarılı oyuncular Devrim Saltoğlu ardından Murat Göçmez de dahil oldu.

Cerkutay'ın kardeşi Altuga Anadolu topraklarında

Murat Göçmez dizinin Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Cerkutay'ın kardeşi 'Altuga' karakterine hayat verecek. Moğol komutanı Ulugan'ın sadık hizmetkarı, acımasız ve kindar bir savaşçı olan Altuga; kardeşi Cerkutay'ın Osman Bey'in tarafına katılmasını büyük bir utanç olarak kabul eder ve bu ihanetin hesabını sormak için Anadolu topraklarına, Uçlara gelir. Altuga'nın Anadolu topraklarına gelişinin ardından, Cerkutay ile arasında yaşanacak gerilimli ve aksiyon dolu mücadeleler, dizinin yeni bölümlerinde izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Altuga'nın geçmişinden gelen yaralarını, intikam arzusunu ve savaşçı kimliğini izleyicilere derinden hissettirecek.