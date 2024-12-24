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HABERLER Sustalı Ceylan'ın okuma provası yapıldı

Sustalı Ceylan'ın okuma provası yapıldı

GİRİŞ TARİHİ:  24.12.2024, 11:00 GÜNCELLEME TARİHİ:  24 Aralık 2024 Salı, 11:07
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Sustalı Ceylan'ın okuma provası yapıldı

atv'nin merakla beklenen Süreç Film imzalı yeni dizisi Sustalı Ceylan, etkileyici bir kadın hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanıyor. A. Volkan Kocatürk'ün yönetmenliğini üstlendiği ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi, Ceylan adlı güçlü bir kadının erkek egemen bir toplumda, kendi kimliğini bulma ve hayatını yeniden inşa etme mücadelesi anlatacak.

Okuma provaları kısa süre önce tamamlanan Sustalı Ceylan'ın çekimleri ise çok yakın zamanda başlayacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük yer alıyor. Dizide ayrıca Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül ve Gül Onat ve Cezmi Baskın gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Suç ve dramı ustalıkla harmanlayan Sustalı Ceylan, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Sustalı Ceylan yakında atv'de!

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