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HABERLER atv ekranlarının yeni dizisi Kardelenler'in heyecan dolu ilk tanıtımı izleyici ile buluştu!

atv ekranlarının yeni dizisi Kardelenler'in heyecan dolu ilk tanıtımı izleyici ile buluştu!

GİRİŞ TARİHİ:  26.12.2024, 11:14
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atv ekranlarının yeni dizisi Kardelenler'in heyecan dolu ilk tanıtımı izleyici ile buluştu!

atv ekranlarında yeni bir dizi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kardeşlerim ve Bir Gece Masalı gibi birçok başarılı dizinin yapımcılığını üstelenen NGM’den atv ekranları için yeni bir dizi daha!

"O çok sevdiğin çocuklarının hiçbiri sana bakmayacak!"

Usta oyuncu kadrosunu bir araya getiren Kardelenler'in ilk tanıtımı dikkatleri üzerine topladı. Yönetmenliği Serkan Birinci'nin, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği dizide, yıllar sonra mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen kardeşlerin yaşayacakları yüzleşme, beklenmeyen şekilde son bulacak. O geceden sonra kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacaktır…


Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sete çıkan, tanıtımıyla izleyicide merak uyandıran dizi, yeni yılda izleyiciyle buluşacak.

Başrollerinde Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatihdar gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kardelenler Ocak ayında atv'de!

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