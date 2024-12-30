Can Borcu dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları kim?

Can Borcu hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

atv'nin yeni dizisi Can Borcu izleyiciyle buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi her Cumartesi atv'de izleyicisi ile buluşacak.

Can Borcu Dizisinin Konusu Nedir?

Dizi, başarılı avukat Mehmet'in, annesinin ölümünden sonra kendisinden uzaklaşan kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını merkezine alıyor. Bu zorlu süreçte, yıllardır gizlenen sırlar birer birer ortaya çıkarken aile dengeleri altüst olur. Celal'in gizli ilişkisi aileyi derinden sarsarken, eşi Handan çözülmenin farkına varmadan aileyi bir arada tutmaya çalışır.

Can Borcu Dizisi Nerede Çekiliyor?

Can Borcu dizisi İstanbul'da çekiliyor. Can Borcu dizisinin çekim yerleri arasında Levent, Maslak ve Sarıyer semtleri ön planda yer alıyor.

Can Borcu Dizisi Ne Zaman Başladı?

Can Borcu dizisi 21 Aralık Cumartesi günü ilk bölümüyle ekrana geldi.

Can Borcu Oyuncuları Kim?

Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin yer aldığı Can Borcu, etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç ve Naz Öngen gibi birbirinden başarılı oyuncular rol alıyor.

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Semih Bağcı otururken, senaryosunu Onur Uğraş kaleme alıyor.

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