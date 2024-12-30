Can Borcu Dizisinin Emel Karahan'ı Kimdir? Mine Tugay Biyografisi

Mine Tugay hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Mine Tugay Kimdir?

Can Borcu dizisinde başrolü paylaşan güzel oyuncu Mine Tugay 28 Temmuz 1978'de subay olan babasının görev yeri olan Konya'da doğdu. Mine Tugay 28 Temmuz 1978'de subay olan babasının görev yeri olan Konya'da doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul'da Yeni Levent Lisesi'nde tamamladı. 1997'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk yüksek lisans eğitimine devam ederken Aliye adlı dizilerde rol aldı.

Mine Tugay Nereli?

Güzel oyuncu Konya'da doğdu ama Bulgaristan göçmeni olarak biliniyor.

Mine Tugay Kaç Yaşında?

Başarılı oyuncu 46 yaşında.

Mine Tugay Hangi Üniversite Mezunu?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okudu. Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Mine Tugay Evli Mi?

Mine Tugay evlenmemiş, çocuğu yoktur

Mine Tugay'ın Oynadığı Diziler Nelerdir?

Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu, atv'de yayınlanan Kalp Hırsızı ve Aliye dizilerinde rol almıştır. Şu sıralar ise, Can Borcu'nda Emel karakterine hayat veriyor.

Mine Tugay'ın Oynadığı Filmler Nelerdir?

Mine Tugay, Merve Kült, Herkes mi Aldatır?, Kaptan Feza, Yoldaki Kedi, Gönül Yarası gibi filmlerde oynadı.

Can Borcu hakkında her şey burada