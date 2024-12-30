Can Borcu Dizisinin Yaşar Demir'i Kimdir? Cüneyt Mete Biyografisi

Cüneyt Mete hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Cüneyt Mete Kimdir?

9 Eylül 1970 tarihinde İzmir'de doğan Cüneyt Mete aslen Artvinlidir. Cüneyt Mete, Ankara'da yaşamaktadır ve Cem ve Ferhan adında ikiz çocukları vardır.

Cüneyt Mete Nereli?

İzmir'de doğan başarılı oyuncu aslen Artvin Şavşat'lıdır.

Cüneyt Mete Kaç Yaşında?

Cüneyt Mete 54 yaşındadır.

Cüneyt Mete Hangi Üniversite Mezunu?

Eğitimini Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Cüneyt Mete, hâlen Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısıdır.

Cüneyt Mete Evli Mi?

Kendi gibi oyuncu olan Şeyma Korkmaz ile evlidir.

Cüneyt Mete'nin Oynadığı Diziler Nelerdir?

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Cüneyt Mete, 2016-2018 yılları arasında atv'de yayımlanan Aşk ve Mavi dizisinde "Cemal Göreçki" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise, 2021-2024 yılları arasında atv'de yayımlanan Kardeşlerim dizisinde "Orhan" karakterini canlandırdı.

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