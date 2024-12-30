Murat Akkoyunlu kimdir? Murat Akkoyunlu biyografisi

Sinema ve dizi oyuncusu Murat Akkoyunlu'nun kim olduğu merak ediliyordu. İşte başarılı oyuncu hakkında merak edilen her şey...

Murat Akkoyunlu kimdir?

Onlarca dizi ve filmde rol alan Murat Akkoyunlu, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Bursa Tobav Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan tiyatro çalışmalarını, Bursa Devlet Tiyatrosu, Tevfik Gelenbe Tiyatrosu, Tiyatro Ti, Tiyatro Çisenti, Bugay Yapım Prodüksiyon Tiyatrosu'larında sürdürdükten sonra ve Çakallarla Dans, Sağ Salim, Sağ Salim 2: Sil Baştan adlı sinema filmlerinde rol aldı.

Murat Akkoyunlu nereli?

Akkoyunlu, hayata gözlerini Bursa'da açmıştır.

Murat Akkoyunlu kaç yaşında?

20 Mayıs 1973 doğumludur. Murat Akkoyunlu 52 yaşındadır.

Murat Akkoyunlu evli mi?

Başarılı oyuncu Esra Akkoyunlu ile hayatını birleştirmiştir.

Murat Akkoyunlu'nun oynadığı diziler nelerdir?

Birçok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu, son olarak atv'nin merakla beklenen dizisi Zembilli ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Zembilli,

Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak.

Murat Akkoyunlu'nun oynadığı filmler nelerdir?

2003'teki Rus Gelin ile ilk kez beyaz perdede karşımıza çıkan Murat Akkoyunlu, onlarca filmde rol almıştır ve beyaz perdenin sevilen isimlerinden olmayı başarmıştır. Genellikle komedi tarzı filmlerle sinemaseverlerle izleyiciyle buluşmuştur.