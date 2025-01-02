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HABERLER Zembilli Dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları kim?

Zembilli Dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları kim?

GİRİŞ TARİHİ:  02.01.2025, 12:23 GÜNCELLEME TARİHİ:  02 Ocak 2025 Perşembe, 12:24
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Zembilli Dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları kim?

atv'nin heyecan dolu yeni dizisi Zembilli, Cuma akşamlarına damga vurmaya hazırlanıyor. Zembilli'nin konusu ne? Zembilli oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor? İşte yeni dizi Zembilli hakkında merak edilen her şey...

Zembilli dizisinin konusu nedir?

Sıcacık ama çetin hikayesiyle izleyicileri derinden etkilemeye geliyor. Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak.

Zembilli Dizisi nerede çekiliyor?

Yörükler'in yaşamlarını ve kendine has kültürlerini anlatan Zembilli dizisi, İzmir'in Ödemiş ilçesi'nde çekilmektedir. Birgi Köyü'nün güzelliklerini de yansıtıldığı dizinin çekim yerleri dikkat çekiyor. Kurgusal bir köy olan Zembilli, güçlü senaryosu kadar görsel atmosferiyle de izleyici büyülemeye hazırlanıyor.

Zembilli Dizisi ne zaman başladı?

atv'nin büyük bir merakla beklenen dizisi Zembilli ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma atv'de başlamaya hazırlanıyor.

Zembilli oyuncuları kim?

Etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkarleri üzerine çeken Zembilli'de Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mürşit Ağa Bağ, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan, Melis Özçimen, Elmas Evşen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

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