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HABERLER Sustalı Ceylan'dan etkileyici tanıtım

Sustalı Ceylan'dan etkileyici tanıtım

GİRİŞ TARİHİ:  10.01.2025, 13:12 GÜNCELLEME TARİHİ:  10 Ocak 2025 Cuma, 13:12
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Sustalı Ceylan'dan etkileyici tanıtım

atv'nin merakla beklenen Süreç Film imzalı yeni dizisi Sustalı Ceylan'ın ilk tanıtımı yayınlandı.

Etkileyici bir kadın hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan dizinin ilk tanıtımında Sümeyye Aydoğan, canlandırdığı Ceylan karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Ceylan'ın "22 yaşındayım, 6 yaşında bir oğlum var. Sen hesapla kaç yaşında anne olduğumu. İyi ki doğurmuşum, o olmasa bu hayat nasıl çekilirdi, hiç bilmiyorum." sözleri izleyicileri derinden etkiledi. Genç bir annenin zorlu yaşam mücadelesinin nereye evrileceğine dair merak yarattı.

A. Volkan Kocatürk'ün yönetmenliğini üstlendiği ve hikâyesini Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi, Ceylan adlı güçlü bir kadının erkek egemen bir toplumda, kendi kimliğini bulma ve hayatını yeniden inşa etme mücadelesi anlatacak.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük yer alırken, dizide ayrıca Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydı, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül ve Gül Onat ve Cezmi Baskın gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Suç ve dramı ustalıkla harmanlayan Sustalı Ceylan, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

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