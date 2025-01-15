canli-yayin
CANLI YAYIN
Sen Anlat Karadeniz
11
BİLDİRİMLER
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Zembilli - 2. Fragman
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman - 3. Fragman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman - 2. Fragman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Kardelenler'in heyecan dolu üçüncü tanıtımı izleyiciyle buluştu

Kardelenler'in heyecan dolu üçüncü tanıtımı izleyiciyle buluştu

GİRİŞ TARİHİ:  15.01.2025, 14:17 GÜNCELLEME TARİHİ:  15 Ocak 2025 Çarşamba, 14:21
ABONE OL
Kardelenler'in heyecan dolu üçüncü tanıtımı izleyiciyle buluştu

atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını ise NGM’in yeni dizi "Kardelenler", üçüncü tanıtımıyla heyecanı daha da artırdı. Kısa sürede büyük bir merak uyandıran dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor.

Yayınlanan ilk iki tanıtımıyla sosyal medyada büyük ses getiren Kardelenler, bu kez üçüncü tanıtımıyla hikayenin derinliklerine dair ipuçları sundu. İzleyiciler, karakterlerin duygu dolu yolculuğuna şimdiden ortak olmaya başladı. Aşk, aile bağları ve dram gibi temaları etkileyici bir şekilde işleyerek geniş bir izleyici kitlesine hitap edecek dizi bir kaza ile hayatları tamamen değişen bir ailenin yeniden bir araya gelme ve yaralarını sarma mücadelesini anlatacak. Talihsiz olay sonrası yetimhaneye verilen kardeşler yıllar sonra aile yemeğinde gerçekleşen yüzleşme sonrası hiç alışık olmadıkları zengin ve gösterişli bir hayat ve okulda bulurlar kendilerini. Ancak bu yeni ortama alışmak kırılan parçaları toplamak ve yeniden aile olmayı öğrenmek hiç de kolay olmayacaktır.

Yönetmenliğini Serkan Birinci üstlendiği, senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme aldığı dizinin kadrosunda ise Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Hakan Salınmış, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatih Obuz gibi sevilen oyuncuların yer alıyor.

"Kardelenler" çok yakında atv'de!

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN