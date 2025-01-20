canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
10
BİLDİRİMLER
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı - 2. Fragman
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kim Milyoner Olmak İster?
    Kim Milyoner Olmak İster? YENİ BÖLÜM
  • atv Ana haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Kardelenler Dizisinin Koray'ı Kimdir? Barış Falay Biyografisi

Kardelenler Dizisinin Koray'ı Kimdir? Barış Falay Biyografisi

GİRİŞ TARİHİ:  20.01.2025, 16:42 GÜNCELLEME TARİHİ:  20 Ocak 2025 Pazartesi, 16:43
ABONE OL
Kardelenler Dizisinin Koray'ı Kimdir? Barış Falay Biyografisi

Barış Falay hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Barış Falay Kimdir?

Barış Falay, 9 Nisan 1972 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Barış Falay Nereli?

Balıkesirli olarak bilinen oyuncu'nun kökeni Bosna, Girit ve Orta Asya'ya dayanır.

Barış Falay Kaç Yaşında?

9 Nisan 1972 doğumlu olan Barış Falay 52 yaşındadır.

Barış Falay Hangi Üniversite Mezunu?

Kocatepe Mimar Kemal Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 2 yıl çalıştı.

Barış Falay Evli Mi?

Oyuncu Esra Ronabar ile 7 Temmuz 2006 tarihinde evlenen Barış Falay'ın "Rüzgar Mavi"adında bir oğlu vardır.

Barış Falay'ın Oynadığı Diziler Nelerdir?

Barış Falay ilk yükselişini Aliye adlı dizide canlandırdığı "Mücahit (Müco)" karakteriyle yapmıştır. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan Ezel dizisinde "Ali Kırgız (Kerpeten Ali)" rolünü canlandırmıştır. Oyuncu, 2011-2012 yılları arasında yayımlanan Al Yazmalım dizisinde "Cemşid" rolünü oynamıştır.

Barış Falay'ın Oynadığı Filmler Nelerdir?

2011 - Ya Sonra , 2021 - Sen Ben Lenin , 2023 İyi Adamın 10 Günü

Kardelenler ile ilgili her şey burada

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN