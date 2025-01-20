Kardelenler Dizisinin Menekşe'si Kimdir? Ahu Yağtu Biyografisi

Ahu Yağtu ,1 Temmuz 1978 tarihinde İzmir'de doğdu. Sanat okulundan mezun olduktan sonra İzmir'den İstanbul'a taşındı. 2001 yılında Tan Sağtürk ile beraber yarışma programının ilk sunuculuklarını yaptılar. Aynı dönemlerde çeşitli reklam filmlerinde de roller aldı. Oyunculuğunun yanı sıra Türkiye'nin önemli modellerinden birisi oldu.
Ahu Yağtu'nun İzmir'li olduğu biliniyor.
Güzel oyuncu 46 yaşındadır.
2000 yılında kendisinden 17 yaş büyük olan Cankat Doğan Akçura ile evlendi. 2005 yılında boşandı. 10 Mart 2012 yılında Pera Palace Hotel'de Cem Yılmaz ile evlendi. 2013 yılında boşandı.
2010 yılında atv'de yayınlanan Aşk ve Ceza dizisinde Pelin karakterine hayat vermiştir.
2021 yılında atv'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Suzan karakterine hayat vermiştir.
2011 - Bir Avuç Deniz, 2017 - Arif v 216, 2023 - Hilal, Feza and Other Planets
Ahu Yağtu, İstanbul, Bebek'te vintage butik sahibidir. Aktif olarak podyum yaşantısını sürdürmektedir.
2021 Kardeşlerim dizisinde Suzan Atakul karakterine hayat veren güzel oyuncu yakında atv'de ekrana gelecek olan Kardelenler dizisinde Menekşe karakterine hayat verecek.