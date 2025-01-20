canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
10
BİLDİRİMLER
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı - 2. Fragman
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kim Milyoner Olmak İster?
    Kim Milyoner Olmak İster? YENİ BÖLÜM
  • atv Ana haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Kardelenler Dizisinin Raci'si Kimdir? Serhat Kılıç Biyografisi

Kardelenler Dizisinin Raci'si Kimdir? Serhat Kılıç Biyografisi

GİRİŞ TARİHİ:  20.01.2025, 17:06 GÜNCELLEME TARİHİ:  20 Ocak 2025 Pazartesi, 17:07
ABONE OL
Kardelenler Dizisinin Raci'si Kimdir? Serhat Kılıç Biyografisi

Serhat Kılıç hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Serhat Kılıç Kimdir?

8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara'da doğdu.

Serhat Kılıç Nereli?

Ankara'da doğan oyuncu aslen Malatyalıdır

Serhat Kılıç Kaç Yaşında?

Serhat Kılıç 49 yaşındadır.

Serhat Kılıç Hangi Üniversite Mezunu?

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak kazandı. 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak bu okuldan mezun oldu.

Serhat Kılıç Evli Mi?

Ünlü oyuncu evli değildir.

Serhat Kılıç'ın Oynadığı Diziler Nelerdir?

2006 - Hatırla Sevgili, 2010 -2011 - Ezel, 2021- Maraşlı, 2021-2022- Kuruluş Osman

Serhat Kılıç'ın Oynadığı Filmler Nelerdir?

2008- Nokta, 2010- Veda, 2014- Kış Uykusu, 2015 - Baskın Karabasan, Robinson Crusoe ve Cuma, 2019 Topal Şükran'ın Maceraları, 2020- Mavzer, 2023- Cenazemize Hoş Geldiniz

Kardelenler ile ilgili her şey burada

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN