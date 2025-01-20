Kardelenler Dizisinin Raci'si Kimdir? Serhat Kılıç Biyografisi

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Serhat Kılıç Kimdir?

8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara'da doğdu.

Serhat Kılıç Nereli?

Ankara'da doğan oyuncu aslen Malatyalıdır

Serhat Kılıç Kaç Yaşında?

Serhat Kılıç 49 yaşındadır.

Serhat Kılıç Hangi Üniversite Mezunu?

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak kazandı. 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak bu okuldan mezun oldu.

Serhat Kılıç Evli Mi?

Ünlü oyuncu evli değildir.

Serhat Kılıç'ın Oynadığı Diziler Nelerdir?

2006 - Hatırla Sevgili, 2010 -2011 - Ezel, 2021- Maraşlı, 2021-2022- Kuruluş Osman

Serhat Kılıç'ın Oynadığı Filmler Nelerdir?

2008- Nokta, 2010- Veda, 2014- Kış Uykusu, 2015 - Baskın Karabasan, Robinson Crusoe ve Cuma, 2019 Topal Şükran'ın Maceraları, 2020- Mavzer, 2023- Cenazemize Hoş Geldiniz

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