Kardelenler Dizisinin Raci'si Kimdir? Serhat Kılıç Biyografisi

8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara'da doğdu.
Ankara'da doğan oyuncu aslen Malatyalıdır
Serhat Kılıç 49 yaşındadır.
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak kazandı. 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak bu okuldan mezun oldu.
Ünlü oyuncu evli değildir.
2006 - Hatırla Sevgili, 2010 -2011 - Ezel, 2021- Maraşlı, 2021-2022- Kuruluş Osman
Serhat Kılıç'ın Oynadığı Filmler Nelerdir?
2008- Nokta, 2010- Veda, 2014- Kış Uykusu, 2015 - Baskın Karabasan, Robinson Crusoe ve Cuma, 2019 Topal Şükran'ın Maceraları, 2020- Mavzer, 2023- Cenazemize Hoş Geldiniz