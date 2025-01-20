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HABERLER Sustalı Ceylan'ın konusu ne? Oyuncuları kim?

Sustalı Ceylan'ın konusu ne? Oyuncuları kim?

GİRİŞ TARİHİ:  20.01.2025, 11:19 GÜNCELLEME TARİHİ:  20 Ocak 2025 Pazartesi, 11:20
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Sustalı Ceylan'ın konusu ne? Oyuncuları kim?

Çok yakında atv ekranlarında izleyici karşısına geçecek olan ve tanıtımlarıyla büyük ilgi gören Sustalı Ceylan'ın konusu ne? Sustalı Ceylan ne zaman başlayacak? İşte ekranlara damga vurmaya hazırlanan Sustalı Ceylan hakkında merak edilenler...

Sustalı Ceylan dizisinin konusu nedir?

22 yaşındaki genç bir kadının hayat mücadelesinin izleyiciye aktarılacağı dizide çocuk yaşta anne olan Ceylan'ın "22 yaşındayım, 6 yaşında bir oğlum var. Sen hesapla kaç yaşında anne olduğumu. İyi ki doğurmuşum, o olmasa bu hayat nasıl çekilirdi, hiç bilmiyorum." sözleri izleyicileri derinden etkiledi. Sustalı Ceylan, etkileyici bir kadın hikayesini konu alıyor.

Sustalı Ceylan dizisi ne zaman başladı?

Tanımları büyük ilgi çeken atv'nin merakla beklenen Süreç Film imzalı yeni dizisi Sustalı Ceylan çok yakında izleyiciyle buluşacak.

Sustalı Ceylan oyuncuları kim?

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük yer alırken, dizide ayrıca Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydı, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül ve Gül Onat ve Cezmi Baskın gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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