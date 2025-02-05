Bala Hatun, Gayrimüslim aileye yardım ederek insanlık dersi veriyor

Kuruluş Osman’ın heyecanla izlenen 179’uncu bölümünde Moğol baskınlarından kurtulan Kayı Obası ahalisi gizli obaya ulaşmıştır. Kayılar, her şeyini kaybetmiş bir şekilde obalarına kurarken Bala Hatun’un yolda gördükleri gayrimüslim aileye yardımcı olması Poena/Halime’yi şaşırtırken, Bala Hatun ve Poena/Halime arasında duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Kuruluş Osman'ın 179'uncu bölümünde: Kayı Obası halkı, çevreden edindikleri barınak ve yiyeceklerle gizli obada yer edinmeye çalışırlarken öte yandan Bala Hatun ve Halime/Poena gizli obaya doğru yürüdükleri sırada küçük bir kız çocuk Bala Hatun'a doğru koşarak sarılır. Bala Hatun küçük kızı kucağına alıp "Sen ne kadar tatlısın doyurdun mu karnını?" diyerek severken küçük kızın annesi yanlarına gelir. Gayrimüslim olan kadın, Bala Hatun'a "En zor anımızda bize yardım ettiniz. Siz olmasaydınız kızımla perişan olacaktık" diyerek şükranlarını sunar. Bunun üzerine Bala Hatun, "kızın da sen de bize Rabbimin emanetisiniz. Allah sizi hiç ayırmasın. Burada dilediğiniz kadar kalabilirsiniz" şeklinde cevap vererek aileye obada kalacakları yeri gösterir.

Bala Hatun ve Halime/Poena yakınlaşıyorlar

Bala Hatun'un gayrimüslim bir aileye yardım etmesi Poena/Halime'yi şaşırtır. Poena/Halime, Bala Hatun'a "Ama bu insanlar kafir değil midir? Ne diye yardım ederiz?" sorusunu Bala Hatun "Kızım bu insanlar can değil midir? Hristiyan da olsalar insanlar" şeklinde verdiği cevap, Halime'ye unutamayacağı bir öğüt ve ders olur.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 179'uncu bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.