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HABERLER Osman Bey, Komutan Lucas’ın cezasını kesti

Osman Bey, Komutan Lucas’ın cezasını kesti

GİRİŞ TARİHİ:  06.02.2025, 00:16 GÜNCELLEME TARİHİ:  06 Şubat 2025 Perşembe, 00:17
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Osman Bey, Komutan Lucas’ın cezasını kesti

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 179’uncu bölümünde Lucas eline düşürdüğü Yusuf ve Alplerini Arenada idam etmek için harekete geçerken, karşısında Osman Bey’i bulur. Osman Bey, Lucas’ın cezasını keser.

Kuruluş Osman'ın 179'uncu bölümünde, Yusuf, Moğol işgali altındaki Kayı Obası'ndan bilgi sızdırırken bu durumu Poena/Halime'nin, Sofia'ya bilgi vermesiyle açığa çıkar. Yusuf ve alpleri Lucas'ın eline düşer. Lucas, Osman Bey'in ve ahalisinin diriliş umutlarını söndürüp, gözdağı vermek için Yusuf'u bütün Türklerin önünde arenada idam etmek ister. Bunun haberini alan Osman Bey, Yusufları kurtarmak için harekete geçer.

Osman Bey, oğulları Orhan ile Alaeddin Bey ve Alp'leri ile arenaya gizlice sızar. Osman Bey, arenada gizlendiği sırada yüzünü açığa çıkararak "Söyle bakalım er misin? Er isen karşıma çık. Kuyuya talip olmadan, Mısır'a sultan olamazsın" diyerek Komutan Lucas'a meydan okur. Ulugan, nökerlerine Osman Bey'i yakalamaları için emir verirken Lucas "Onu kendi halkının önünde öldürmek istiyorum Ulugan" diyerek Osman Bey'e saldırır. Osman Bey ve Lucas kıyasıya savaşırken Osman Bey yaptığı hamle ile Lucas'a diz çöktürüp, cezasını keser.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 179'uncu bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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