Salı gününün en çok izleneni Esra Erol'da

Gönüllere taht kuran program Esra Erol’da Kantar Medya’dan alınan verilere göre 4 Şubat Salı gününün en çok izlenen programı oldu.

Esra Erol'da

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %6,42 izlenme oranı ve %25,69 izlenme ilk sıraya yerleşti.

Esra Erol'da dün; İşitme ve konuşma engeli olan İsmail Dilsiz, ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Sağır ve dilsiz İsmail Amca'ya 6 yıl önce Silivri esnafının sahip çıktığı, bir gün İsmail amcanın televizyonu gösterip "ben buraya çıkacağım" dediği, esnafın da desteğiyle programa geldiğini yanında birlikte geldiği Abdullah Bey işaret diliyle anlattı. İsmail Amcanın yanında çalıştığı Abdullah Bey yayın boyunca işaret dili ile çevirmenlik yaptı. Geçmişine dair bir iz aranan İsmail Bey'in okuma yazma bilmediği, nereden geldiğini anlatamadığı açıklandı.

Esra Erol'da bir mucize daha gerçek oldu. İsmail Amcanın ailesi bulundu.

İsmail Amcanın Yeğeni Yayına Bağlandı

10 yıldır amcasını aradıklarını iddia eden yeğen yayına bağlandı. İsmail Bey evli ve çocukları olduğunu söylemişti. Yeğen, "amcamın çocukları yok, o bizleri çocuk olarak hatırlıyor" dedi. Yeğen, "amcamı bunca zaman Zahide halamın yanında biliyorduk" dedi. Aile fotoğrafı yayınlandı. İsmail Amca bu kişilerin ailesi olduğunu doğruladı.

İsmail Amcanın Kardeşi Yayına Bağlandı

Yıllardır İsmail'i aradıklarını söyleyen İsmail Bey'in kardeşi göz yaşlarına hakim olamadı. Abdullah Bey, İsmail'in kimliğini kimin yırttığını sordu. Kardeşi; kimlik olayında da kız kardeşi Zahide'nin parmağı olduğunu söyledi.

Zeynep biyolojik annesi Elif Çetin'i arıyor

İki aylıkken yurda bırakılan Zeynep Hanım, biyolojik ailesine kavuşmak için Esra Erol'dan yardım istedi. İki çocuk annesi Zeynep'in biyolojik annesinin Ankara / Gölbaşı'lı Elif Çetin olduğunu açıkladı. 24 yıllık mucize Esra Erol'da gerçek oldu. Elif Çetin bulundu. Anne kız ilk kez canlı yayında kavuştu. Stüdyoda göz yaşları sel oldu. Zeynep ilk olarak annesine "Beni hiç özledin mi anne?" diye sordu. Zeynep'in bir de ağabeyi olduğunu açıklayan Elif Hanım, evlenmeden birliktelik yaşadığı için ailesinin Zeynep'i kabul etmediğini, anlattı.

Zeynep Hanım, biyolojik annesini bulup güzel kavuşmayı yaşattıkları için Esra Erol ve ekibine teşekkür etti. Zeynep'i büyüten babası Kerim Bey de canlı yayına geldi. Kerim Bey, "Bana bir şey olduktan sonra kızım yalnız kalmasın diye ailesini aramasını ben söyledim. Karşılığı bu muydu? Kızım nankörlük yapıyor. Ben ona baktım, büyüttüm. Bebekken eşim altını temizlemezdi ben temizlerdim. Ona birçok hakkım geçti. O ise nankörlük yapıyor. Bu yaptıklarından dolayı onu nüfusumdan sildireceğim" dedi.