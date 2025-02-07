"Başka Bir Gün" 2. Bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi

Nehir, Serdar'ın kaybolmasındaki sır perdesini aralamaya başladı.

Ay Yapım imzalı, 'Başka Bir Gün'ün heyecan dolu 2. bölümü dün gece atv'de izleyicilerle buluştu. İlk bölümünde yaşanan gizem dolu gelişmelerin yavaş yavaş açığa çıktığı yeni bölüm seyircileri ekran başına kitlerken sosyal medyada da çok konuşuldu.

Sürükleyici hikayesiyle ilk bölümünden itibaren izleyicileri atv'de ekran başına toplayan 'Başka Bir Gün' dizisinin dün gece yeni bölümü yayınlandı. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi isimlerden oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizinin yeni bölümünde heyecan doruğa çıktı. Nehir, kayıplara karışan eşi Serdar'ın peşine düşerken Serdar'ın ondan sakladığı birçok acı gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı.

2. Bölümde neler yaşandı?

Nehir, Serdar'ın bir sabah ortadan kaybolmasından sonra başına neler gelebileceği konusunda onu araştırmaya başladı. Bu sırada Serdar'ın sahte kimliği olduğunu öğrenen Nehir, onun bu kimliği neden çıkardığını bulmaya çalışırken bir yandan da hukuk bürosunun borç batağına düştüğünü fark etti. Bir yandan iş yerini ayakta tutmak için davalara giren Nehir, avukatlığını yaptığı bir müvekkilinin Serdar'ın mafyayla iş yaptığını söylemesi Nehir'e Serdar'ın tahmin ettiğinden de büyük bir belaya batmış olabileceğini düşündürdü. Nehir'in yaptığı araştırmalar Serdar'ın onu aldattığına dair şüpheleri de artırırken ipuçları Nehir'i Serdar'ın çocukluk aşkı Zeynep'e götürdü. Zeynep'in aradığı kişi olmadığını anlayan Nehir, ondan aldığı bilgilerle Serdar'ın çalıştığı karanlık isimler olduğunu öğrendi. Bütün bunlar yaşanırken Nehir bir de çok yakın zamanda en yakın arkadaşını kaybeden büyük kızı Deniz'in o akşam neler yaşadığını, arkadaşının nasıl öldüğünü ve Serdar'ın yaşananları duyup kızını bu durumdan kurtarmaya çalıştığını öğrendi. Tuna ise annesini kaybeden kızına kendisinin bu durumla ilgili bir suçu olmadığını anlatmaya çabalarken Nehir'in içinde Serdar'ın kaybolduğu gün karısını kaybeden Tuna ile ilgili de bazı şüpheler uyandı. Bir yandan Alper Ekici isminin karşısına çıkmasıyla onun Serdar'ın eski bir arkadaşı olduğunu Zeynep'ten öğrenen Nehir, kördüğüm haline gelen bilgilerle sonuca ulaşmaya çalışırken Tuna'nın da karısı Şenay'ın kaybı sürecinde yanında olmaya çabaladı. Şenay Korucu'nun cenazesine katılan Nehir, Serdar'ın karanlık işler yaptığı söylenen aileden Suzan Köksal'la ilk kez yan yana geldi. İkili arasındaki manidar konuşma dikkat çekerken bölümün finalinde Savcı, Nehir'i kocası Serdar ve kocasının sevgilisi Şenay Korucu'yu öldürmekle suçladı. Duydukları karşısında büyük bir şaşkınlık geçiren Nehir'in yeni bölümde yaşayacakları şimdiden merakla bekleniyor.

Sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin 3. Bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

Paylaşılan tanıtımda Savcı, Nehir'i kocası ve kocasının sevgilisi Şenay Korucu'yu öldürmekle suçlarken Nehir buna şiddetle karşı çıkıyor. Güngör'ün "Ne yaptın sen son gece oğluma" sözleri dikkat çekerken Serdar ve Şenay'ı otel odasında beraber gördüğümüz anlar büyük merak yaratıyor. Finalde çıkarılan cesedin Serdar'a ait olma ihtimali ise yeni bölüme dair heyecanı yükseltirken tanıtıma damga vuruyor.

Sürükleyici ve gizem dolu hikayesiyle 'Başka Bir Gün' her Perşembe saat 20.00'de atv'de!Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.