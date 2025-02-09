atv'nin yeni dizisi Başka Bir Gün'ün 3. Bölüm tanıtımı yayınlandı!

Başka Bir Gün'ün Perşembe günü atv’de yayınlanacak 3. Bölümünden merak uyandıran tanıtım paylaşıldı. Nehir, Serdar’ın çekmecesinde bulduğu DNA raporunun hesabını Güngör’den sorarken hiç beklemediği bir cevap alıyor.

Ay Yapım imzalı yeni dizi 'Başka Bir Gün', Perşembe akşamı heyecan dolu 3. Bölümüyle atv ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin hikayesindeki sırlardan biri bu hafta ortaya çıkıyor.

Kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimlerin yer aldığı diziden yeni tanıtım yayınlandı. Paylaşılan tanıtımda elindeki DNA raporuyla Güngör'ün karşısına geçen Nehir, ona çocuklarına bu durumu anlatacağını söylerken Güngör'ün cevabı ise herkesi şaşırtıyor. Nehir Serdar'ın hayatında başka kadınların olduğunu söylerken Güngör'ün 'O test Serdar yüzünden değil, benim yüzümden' cevabı ise raporun altından neler çıkacağı konusunda büyük merak uyandırıyor.

Sürükleyici ve gizem dolu hikayesiyle 'Başka Bir Gün' her Perşembe 20.00'de atv'de!