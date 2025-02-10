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'Kardelenler' hikayesiyle beğeni topladı

GİRİŞ TARİHİ:  10.02.2025, 12:17 GÜNCELLEME TARİHİ:  10 Şubat 2025 Pazartesi, 12:19
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'Kardelenler' hikayesiyle beğeni topladı

Yapımını NGM’nin üstlendiği ‘Kardelenler’in duygu yüklü 2. Bölümü dün akşam atv’de izleyicilerle buluştu. Bir gecede hayatı değişen Korkmaz ailesinin yaşadıklarını anlatan yeni bölüm, hikayesiyle beğenileri topladı.

Kendine gelen ve her şeyi öğrenen Arif, oğullarından hesap sormaya gelir.

2. Bölümde neler yaşandı?

Oğulları tarafından evi sattırılıp huzurevine bırakılan Hicran, bir de torunları Ferit ve Aysel'in yetimhaneye verileceğini öğrenince onları bulmak için yollara düşer. Yaşanan dramda hiç payları yokmuş gibi Raci ve Kahraman ise kebapçı dükkanının açılışı için heyecanlıdırlar.

Menekşe ve eşi Dubai'den dönünce annesini arar; olanları öğrenir ve onları eve davet eder. Kalacak sıcak yerleri olduğu için sevinen Hicran, oğlu Çınar ve torunlarını bir sürpriz beklemektedir. Menekşe onlara evini değil bakımsız müştemilatı açar.

Hastaneden ise müjdeli haber gelir. Arif kendine gelmiştir. Ferit ve Aysel ise Koray'ın sahibi olduğu özel okulun bursluluk sınavına girerler. Yankı'nın Aysel'e gösterdiği ilgi ise Gizem'i rahatsız eder. Okulla girmelerini önlemek için sınav kağıtları ile oynar.

Çınar, babasına tüm gerçekleri anlatır. Arif, soluğu dükkanın açılış gecesinde oğullarının yanında alır. Herkesten hesap sorup, olay çıkartır. Çıkan arbede de kömürler halıya saçılır ve yangın çıkar. Fatoş içeride tuvalette kapalı kalır. Kahraman ve Raci onu güçlükle çıkartır. Hamile olan Fatoş'un durumu iyi değildir, hastaneye kaldırılır.

Kardelenler yeni bölümleriyle Pazar akşamları atv'de!

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