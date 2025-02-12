Osman Bey, Moğollardan Söğüt’ü geri aldı

Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 180’inci bölümüne, Osman Bey ve Alplerinin Söğüt’e sızarak Moğollardan geri alması damga vurdu. Söğüt’ün geri alınması sonrası okunan zafer selaları ve camii minaresine asılan Kayı Sancağı Türkler arasında duydu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Kuruluş Osman'ın 180'inci bölümünde: Osman Bey, düşmanlarını şaşırtan bir kararla Kayı Obası'na dönmek yerine Söğüt'ü geri almaya karar verdi. Moğol karakollarına düzenlediği baskınlarla dikkatleri dağıtan Osman Bey ve Alpleri Söğüt'e gizli geçitten sızdılar. Osman Bey ve Alpleri'nin gizlice sızmaları, Moğolları hazırlıksız olarak yakalarken Moğol nökerleri birer birer etkisiz hale getirildi.



Söğüt'te zafer selaları yankılandı



Osman Bey dar alana sıkıştırdığı Moğolları uçan ateş ile havaya uçurdu. Nökerler ağır kayıp verirken Alplerle birleşen Söğüt ahalisi şehirlerini Moğollardan geri aldılar. Saruca Bey, zaferin simgesi olarak Kayı Sancağı'nı camiinin minaresine asması ardından zafer selaları Söğüt'te yankılandı. "Ne kanımızı ne sözümüzü yerde koyduk" diyerek zafer konuşması yapan Osman Bey, can bedende olduğu sürece bu mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyleyerek ant verdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, genel yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 180'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.