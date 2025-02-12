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HABERLER Rusya'da Bir Gece Masalı fırtınası

Rusya'da Bir Gece Masalı fırtınası

GİRİŞ TARİHİ:  12.02.2025, 10:21
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Rusya'da Bir Gece Masalı fırtınası

atv'nin Salı akşamları milyonları ekran başına toplayan dizisi Bir Gece Masalı, Rusya’da düzenlenen özel bir gecede büyük ilgi gördü.

Diziyi yayınlayan, Rusya'nın en büyük platformlarından biri olan IVI sponsorluğunda düzenlenen özel gecede Bir Gece Masalı dizisinin sevilen jenerik müziği orkestra eşliğinde çalınarak davetlilere sürpriz anlar yaşatıldı.

İzlemek için tıklayın!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı, Mahir ve Canfeza'nın sürükleyici hikâyesini anlatan Bir Gece Masalı'nın başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun paylaşıyor.

Gördüğü ilgi Türkiye sınırlarını aşan Bir Gece Masalı beğeni ile izlenen kadrosu ve heyecan dolu gelişmeleriyle her Salı akşamı 20.00'de atv'de!

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