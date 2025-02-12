Selim'in tuzağı Mahir'i şoke etti!

Geçtiğimiz akşam (11 Şubat Salı) atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Mahir, yalan söylediğini anladığı Canfeza'yı takip etti. Gittiği yerde Canfeza ile Selim'i görünce şok oldu.

21.Bölüm'de neler yaşandı?

İnci, Canfeza, Gülizar ve Efsane'nin nezarethaneye atılıp bir de bunun haber olmasını sağlar. Asaf Bey Konağı'nda bu olayın duyulması büyük krize sebep olur.

Selim, Mahir'le yaptığı telefon görüşmesinde Canfeza'yı unutmadığını onunla yemek yiyeceklerini söyler. Mahir, Canfeza'yı koruyabilmek için dükkana kamera takar.

Yatak odalarında büyü bulan Mahir ile Canfeza, Afet Hanım'ın onları ayırmak için yaptığını düşünürken, muskayı Süreyya'nın ikisini yakınlaştırmak için yaptırdığı ortaya çıkar. Muskanın içindeki yazıları okuyan Mahir, evdeki kadınların dolandırıldığını anlar ve yalancı hocanın peşine düşer. Canfeza ile bir oyun kurarlar ve operasyonda kadını yakalatır. Sevde ise Efsane'nin ultrasonunu bulur. Evdeki hamilenin kim olduğunun peşine düşer.

Gülizar bir daha görüşmeyeceklerini söylemek üzere Kürşat ile buluşmaya gider. Mahir, dedesi ile dükkân yüzünden gerilir, aralarındaki konuşmayı ise Canfeza duyar. Asaf Bey, oğlu Ferman'ın Efsane için 2 Milyon ödediğini öğrenir.

Canfeza ise Selim'in iş tuzağına düşer. Dükkânın para kazanması için iş görüşmesine gidiyorum sanarak Selim ile buluşmaya gider. Kürşat, Savaş ve Raşit'in mallarının yerine un koyar esas ise malları ise alıp eve getirir. Canfeza'nın iş için gitti sandığı buluşma yerine Kürşat, Gülizar ile gelir. Kendisine yalan söylediğini anlayan Mahir, konumundan Canfeza'yı bulur. Bir yanda Gülizar ile Kürşat'ı diğer yanda ise Canfeza ile Selim'i görür.

Bir Gece Masalı yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!