canli-yayin
CANLI YAYIN
Başka Bir Gün
14
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kardelenler - 2. Fragman
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • Kardelenler
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • Zembilli - 2. Fragman
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM
  • Başka Bir Gün - 3. Fragman
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün - 2. Fragman
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Muhteşem bölümüyle nefes kesti

Muhteşem bölümüyle nefes kesti

GİRİŞ TARİHİ:  13.02.2025, 11:01 GÜNCELLEME TARİHİ:  13 Şubat 2025 Perşembe, 11:36
ABONE OL
Muhteşem bölümüyle nefes kesti

‘Kuruluş Osman’ın 180. Bölümü üç kategoride birinci sıraya yerleşti.

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 180'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Osman Bey ve Alplerinin Söğüt'e sızarak, Moğollardan geri alması damga vurdu.

Osman Bey, düşmanlarını şaşırtan bir kararla Kayı Obasına dönmek yerine Söğüt'ü geri almaya karar verdi. Moğol karakollarına düzenlediği baskınlarla dikkatleri dağıtan Osman Bey ve Alpleri Söğüt'e gizli geçitten sızdılar. Osman Bey ve Alplerinin gizlice sızmaları, Moğolları hazırlıksız olarak yakalarken Moğol nökerleri birer birer etkisiz hale getirildi. Osman Bey dar alana sıkıştırdığı Moğolları uçan ateş ile havaya uçurdu. Nökerler ağır kayıp verirken Alplerle birleşen Söğüt ahalisi şehirlerini Moğollardan geri aldılar. Saruca Bey, zaferin simgesi olarak Kayı Sancağı'nı camiinin minaresine asması ardından zafer selası Söğüt'te yankılandı. Ne kanımızı ne sözümüzü yerde koyduk'' diyerek zafer konuşması yapan Osman Bey, Can bedende olduğu sürece bu mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyleyerek ant verdi.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni bölümüyle her Çarşamba atv'de!

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN