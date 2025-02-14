"Başka Bir Gün" heyecan dolu bölümüyle seyircileri ekran başına kilitledi

Denizden çıkan ceset Serdar’a mı ait?’

Sürükleyici hikayesiyle ilk bölümünden itibaren izleyicileri atv ekranlarına kilitleyen 'Başka Bir Gün' dizisinin dün akşam 3. bölümü yayınlandı. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi isimlerden oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizinin yeni bölümü her sahnesiyle nefes kesti. Serdar'ın izini takip eden Nehir, kendini karanlık bir dünyanın kapısında buldu. Bölümün sonunda denizden çıkartılan cesedin kime ait olduğu ise bir sonraki bölüme dair heyecanı artırdı.

Ay Yapım imzalı, 'Başka Bir Gün' dün gece 3. bölümü ile atv'de izleyicilerle buluştu. Sürükleyici hikayenin giderek derinleştiği dizide Serdar'ın nerede olduğu ve neden bir anda ortadan kaybolduğu hala ortaya çıkmazken, bu olayın arkasında kim ya da kimlerin olduğu ise gizemini koruyor.

3. Bölümde neler yaşandı?

Savcı Meral'in suçlamaları karşısında şaşkınlık içinde kalan Nehir, sorulan sorulara cevap vermezken o esnada Hale içeri girdi ve Nehir'in avukatı olduğunu söyleyerek, ellerinde delil de olmadığından Nehir'i alıp çıktı. Soluğu Güngör'ün evinde alan Nehir, onunla tartıştı ve bir daha çocukları ona göstermeyeceğini söyledi. Ardından Tuna'nın evine giden Nehir, ona 'Karınla kocamın sevgili olduğunu biliyordun, kocama ne yaptın söyle' diyerek hesap sordu. Tuna otelden aldığı görüntüleri Nehir'e izletirken, Serdar'ın mafya ile karanlık işlere bulaştığını ve başının çok büyük belada olduğunu söyledi. Tuna, Nehir'i bu konudan uzak durması konusunda uyarsa da Nehir'in durmaya niyeti yoktu. Öğrendiği bilgilerle bir at çiftliğinin peşine düşen Nehir, yolda gaspa uğradı. Gençler Nehir'e bıçak çekip eşyalarını aldığı esnada Tuna gelip Nehir'i kurtardı ve Nehir'e o çiftliğe tek başına gidemeyeceğini, önce kendisinin aile ile konuşacağını söyledi. Güngör ile konuşan Nehir, ona Serdar'ın hayatındaki kadınlardan haberi olup olmadığı sordu ve DNA sonuçlarıyla ilgili olarak hep beraber çocuklara bu durumu anlatmaları gerektiğini söyledi. Tam kapıdan çıkacağı esnada Nehir'i durduran Güngör 'O test Serdar'la ilgili değil, benimle ilgili' diyerek geçmişte yaşadıklarını anlattı ve bu konuyu Haluk'a söylememesini istedi. Tuna'nın ölen eşiyle Serdar'ın otelde buluştuğu anlarda kapıya gelen Tuna arasında yaşananlar büyük merak konusu olurken Suzan Köksal ile görüşmeyi ayarlayan Tuna, Nehir'i onların yaşadığı çiftliğe götürdü. İçeri yalnız giren Nehir, Suzan ve Ahmet'e Serdar'ı onların mı öldürdüğünü sordu. Suzan'ın imalı konuşmaları Nehir'in kafasını karıştırırken Ahmet çıkardığı kağıtlarla Serdar'ın onları büyük zarara uğrattığını ve Serdar ortada olmadığı için de o parayı Nehir'in ödemesi gerektiğini yoksa evini alacaklarını söyledi. Büyük bir yıkıntı içinde evden çıkan Nehir, Tuna'yla arabaya bindiği esnada gelen telefonla sarsıldı. Deniz kenarında bir uçurumun kenarına giden Nehir ve Tuna, polis ekiplerinin hummalı çalışmasını gördü. Denizden bir cesedin çıkartıldığını gören Nehir yıkılırken çıkan cesedin Serdar'a mı yoksa başka birine mi ait olduğu ise yeni bölüme dair heyecanı yükseltti.

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Başka Bir Gün'ün kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu, Merih Ermakastar ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.

Esra Erol'da programıma Ezgi Mola sürprizi!

Dün akşam yayınlanan bölümden önce dizinin başrol oyuncusu Ezgi Mola, Esra Erol'un programına telefonla bağlandı. Esra Erol, Ezgi Mola'ya herkesin merak ettiği 'Serdar nerede?' sorusunu sorarken başarılı oyuncunun 'Esra bunu bulsan sen bulursun' cevabı herkesi gülümsetti.