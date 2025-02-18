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HABERLER atv'nin yeni dizisi 'Başka Bir Gün'ün 4. Bölümünden heyecanı yükselten yeni bir tanıtım daha yayınlandı

atv'nin yeni dizisi 'Başka Bir Gün'ün 4. Bölümünden heyecanı yükselten yeni bir tanıtım daha yayınlandı

GİRİŞ TARİHİ:  18.02.2025, 10:59
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atv'nin yeni dizisi 'Başka Bir Gün'ün 4. Bölümünden heyecanı yükselten yeni bir tanıtım daha yayınlandı

''Serdar katil mi?''

'Başka Bir Gün'ün Perşembe günü atv'de yayınlanacak 4. Bölümünden merak uyandıran tanıtım paylaşıldı.

Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan 'Başka Bir Gün'ün perşembe günü atv'de yayınlanacak yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Ay Yapım imzalı dizinin 4. bölümünden yayınlanan yeni tanıtımda; Tuna o gece orada olduğunu ilk kez Nehir'e itiraf ederken o da "Serdar katil mi?" diye soruyor. Serdar'ın kaybolmasını araştıran Komiser Aytunç ise Serdar'ın arabasının orada bir kadının cesedinin bulunduğunu Nehir'e söylerken onun yüzüğünün ölen kadının kocasının yatak odasından çıktığını paylaşıyor. Nehir ise bütün sırlar ortaya döküldükçe kocasının yanı başında nasıl bu kadar değiştiğini görmemesinin şaşkınlığını yaşıyor. Tanıtımın finaline ise Nehir'in Serdar'ı öldürme şüphelisi olarak gözaltına alınması damga vururken Serdar'ın son sahnede görünmesi acaba "Serdar ortaya mı çıkıyor?" sorusunu akıllarda bırakıyor.

Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu, Merih Ermakastar ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.

Sürükleyici ve gizem dolu hikayesiyle 'Başka Bir Gün' her Perşembe saat 20.00'de atv'de...

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