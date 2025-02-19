Esra Erol, bir çocuğun daha hayatını kurtardı

ATV'nin büyük ilgi gören programı Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Tüm Türkiye günlerce “M.I.P nerede?” diye sordu.

Ali Rıza Palta, 14 yaşındaki kızı M.I.P'yi bulabilmek için Esra Erol'un kapısını çaldı. Programa başvuran Ali Rıza Bey, 2 aydan fazla süredir kızından haber alamadığını ve bir süredir ablası Sümeyye'nin yanında Antalya'da olduğunu dile getirdi. Kızının Antalya'da tanıştığı 20 yaşındaki Mehmet Ali Şahan ile gönül ilişkisi olduğunu öğrendiğini söyleyen Ali Rıza Bey, kızının kaybından sorumlu olarak Mehmet Ali'den şüphelendiğini belirtti.

14 yaşındaki M.I.P'nin kaybının ardında yatan gerçekler Esra Erol'un programında ortaya çıktı. 18 yaşından küçük, çok sayıda kız çocuğunun Mehmet Ali Şahan ile bağlantısı olduğu iddia edildi.

İddiaların odağındaki Mehmet Ali Şahan, henüz reşit olmayan M.I.P ile sevgili olduğunu ve bir süre birlikte yaşadıklarını itiraf etti. Mehmet Ali, başta M.I.P'ın nerede olduğunu bilmediğini söylemesine rağmen canlı yayın esnasında Mehmet Ali Şahan'a telefonla ulaştı.

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Dün gece saatlerinde Antalya'da hareketli dakikalar yaşandı. Esra Erol ve ekibi 14 yaşındaki kız çocuğun peşini bırakmadı, Antalya'da sokak sokak M.I.P'nin izi sürüldü.

Antalya Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından saat 21.00 sıralarında 14 yaşında ki M.I.P bulundu ve çocuk esirgeme kurumuna teslim edildi. M.I.P'yi 4 ay alıkoyan 20 yaşında ki Mehmet Ali Şahan ise gözaltına alındı.