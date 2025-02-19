Osman Bey, Kayı Obası’na yürüdü; Saruca şehit oldu

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 181’inci bölümüne, Osman Bey’in şehit olduğunu sandığı Bala Hatun’un intikamını alıp onu defnetmek için Kayı Obası’nı geri almaya yönelik başlattığı hareket ve Saruca’nın şehit olması damgasını vurdu.

Kuruluş Osman'ın nefesleri kesen 181'inci bölümünde, Kayı Obası'nı düşman esaretinden kurtarmak ve şehit olduğunu sandığı Bala Hatun'u kızı Halime'nin yanına defnetmek için Osman Bey harekete geçer. Osman Bey, sayıca kendilerinden çok üstün olan Ulugan'lara karşı ellerindeki bütün imkanları seferber ederken, şehzadeleri Orhan ve Alaaddin Bey'ler Ulugan'ın ordusuna baskınlar düzenleyerek dikkatlerini dağıtırlar.

Osman Bey ve Alpleri ise Kayı Obasına baskın düzenler. Osman Bey ve Alpleri, oba da kalan Moğol nökerleri ve İlbay'la savaşırken Ulugan onları tuzağa düşürmek için ordusuyla geri döner. Saruca Bey ise bu durumu haber vermek için obaya girdiği sırada Moğol okçularının hedefi olur ve Osman Bey'in gözleri önünde yere yığılarak şehit olur.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 181'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.