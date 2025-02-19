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Kuruluş Osman
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HABERLER Sofia hain planları için Bala Hatun’u kurtardı

Sofia hain planları için Bala Hatun’u kurtardı

GİRİŞ TARİHİ:  19.02.2025, 22:09
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Sofia hain planları için Bala Hatun’u kurtardı

Kuruluş Osman’ın nefes kesen 181’inci bölümünde Osman Bey, evlatları ve Kayı Obası, Bala Hatun’un şehit olduğunu sanarak yas tutarken, gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı. Sofia, Bala Hatun’u hain planlarının bir parçası olarak kaçırılarak yanarak ölmekten kurtardı.

Kuruluş Osman'ın 181'inci bölümünde; Begüm Hatun, Bala Hatun'un bulunduğu kulübeyi ateşe verirken kulübenin başında bıraktığı hatun, Sofia tarafından etkisiz hale getirilir. Alevler içindeki kulübeden Bala Hatun'u kurtaran Sofia, onu ormanda bir iple bağlayarak kalesine götürmek üzere yola çıkar. Bala Hatun'un şaşkın bakışları arasında Sofia, Bala Hatun'a dönerek şu sözleri söyler "Senin bu kadar kolay ölmene izin vermeyeceğim, Bala!" diyerek kinini kusar.

Bala Hatun, içinde bulunduğu durumu anlamaya çalışırken Sofia'ya tepki göstererek "Beni neden kaçırdın; Kızıl Yılan? Bıraksaydın da orada ölseydim!" diyerek öfkesini haykırır. Sofia'nın, Bala Hatun'u kurtarması ardında yatan gerçek ise onu Osman Bey'e karşı kullanma planıdır. Sofia hain planlar kurarken Bala Hatun ise esaretle mücadele ederken bir yandan da bu cendereden nasıl kurtulacağının yollarını aramaktadır.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 181'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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