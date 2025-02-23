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HABERLER Bir Gece Masalı'nda duygu yüklü anlar

Bir Gece Masalı'nda duygu yüklü anlar

GİRİŞ TARİHİ:  23.02.2025, 12:10 GÜNCELLEME TARİHİ:  23 Şubat 2025 Pazar, 12:13
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Bir Gece Masalı'nda duygu yüklü anlar

Bir Gece Masalı'nın 23.Bölümüne dair ön izlemesi yayınlandı! Duygu yüklü sahneye dair sevilen oyuncu Burak Deniz ise şunları söyledi: “Sahneyi çekerken hatırladığım en belirgin duygu gurur idi. Bir şehit evladı olarak Mahir’in yapabileceği tek şey babasının adını yaşatabilmek…”

Salı akşamları atv ekranlarında izleyiciyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı Bir Gece Masalı'nın 23. Bölümüne, Mahir'in duygu yüklü konuşması damgasını vuracak.

25 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde, Selim'in diri diri toprağa gömdürdüğü Mahir, düştüğü tuzaktan kurtularak hak ettiği terfiyi alır. Yaptığı konuşma ise herkesi duygulandırır.

Mahir'e hayat veren başarılı oyuncu Burak Deniz, kendisini de çok etkileyen sahne için duygularını paylaştı; "Mahirin duygusunu anlatmaktan ziyade sadece tahmin edebilirim, bu sahne üzerinde… Şehit çocuğu olmak, buna bağlı bir hayat yaşamak ve polis olup bunu hakkında bir şeyler söylemek kolay değil… O da konuşmasında bunu söylüyor. Yapabileceği tek şey evladı olduğu babanın adını yaşatabilmek ve ona en layık şekilde onu anabilmek. O anda hissettiğimi hatırladığım en belirgin duygu gurur idi. Bütün bunlar birleştiğinde tek yapmam gereken orada var olmaktı."

23. Bölüm ön izleme sahnesini izlemek için:

https://www.atv.com.tr/bir-gece-masali/bir-gece-masali-on-izleme-1740250664/ozelvideo/izle

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