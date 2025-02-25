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HABERLER Bir Gece Masalı'nda Mahir ve Canfeza'nın romantik anları!

Bir Gece Masalı'nda Mahir ve Canfeza'nın romantik anları!

GİRİŞ TARİHİ:  25.02.2025, 15:10
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Bir Gece Masalı'nda Mahir ve Canfeza'nın romantik anları!

Salı akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yapımına ise NGM’nin imza attığı Bir Gece Masalı, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Burak Deniz'in Mahir, Su Burcu Yazgı Coşkun'un ise Canfeza karakterine hayat verdiği dizide bu hafta, ikili arasında beklenmedik romantik bir an yaşanacak.

Mahir ve Canfeza arasındaki gerginlik yerini duygusal daha da güçlü bir bağa bırakırken, ikili arasındaki yakınlaşma anı büyük sürprizlere sahne olacak. Öyle ki, ikili kendilerini bir anda havuzda bulacak. Mahir ve Canfeza'nın havuzda yaşadığı bu romantik anlar, izleyicileri ekran başına kilitleyen keyifli dakikalara dönüşecek.

Güçlü kadrosu, heyecanlı gelişmeleri ile Bir Gece Masalı bu akşam atv'de.

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