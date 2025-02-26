canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
16
BİLDİRİMLER
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Kardelenler
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • Kardelenler
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Zembilli - 2. Fragman
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün - 2. Fragman
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı İle Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Salı günü tüm Türkiye atv izledi!

Salı günü tüm Türkiye atv izledi!

GİRİŞ TARİHİ:  26.02.2025, 11:13
ABONE OL
Salı günü tüm Türkiye atv izledi!

Geçtiğimiz akşam (25 Şubat Salı) atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yapımını NGM'nin üstlendiği Bir Gece Masalı, Tüm Gün Tüm Kişiler kategorisinde gecenin birincisi oldu!

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

23. Bölüm'de neler yaşandı?

Canfeza'nın yardımı ile Kürşat son anda Mahir'i diri diri gömüldüğü yerden kurtarmayı başardı. Kürşat ve Mahir, vakit kaybetmeden Canfeza'nın peşinde düştü. Canfeza'daki akıllı saat sayesinde onu buldular. Ancak Raşit, kolay pes etmedi ve silahını Canfeza'ya doğrultunca Mahir tarafından vuruldu. Boris'in ölümü ile teşkilattaki gerçekler ortaya çıktı ve Mahir terfi alarak Başkomiser oldu. Asaf Bey, hem torunun doğum gününü hem de terfisini kutlamak için ailece tatil planladı.

Kutlamak için gidilen tatilde Kürşat, Gülizar'ın peşinden otele geldi. Yemek yerken Yılmaz'ların restorana gelmesiyle masanın altına saklanan ikili, Sevde'nin onları görmesiyle sonunda yakalandı. Kürşat'ın, Gülizar ile evleneceğini söylemesi ise ortalığın iyice karışmasına neden oldu. Babasının intikamı için harekete geçen Selim, Ezra Nine'yi görmeye gitti ve ona Raşit'in oğlu olduğunu ve bu işin peşini bırakmayacağını söyledi.

Bir Gece Masalı yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN