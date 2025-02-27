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HABERLER Osman Bey ile Bala Hatun kızları Halime’ye kavuşabilecekler mi?

Osman Bey ile Bala Hatun kızları Halime’ye kavuşabilecekler mi?

GİRİŞ TARİHİ:  27.02.2025, 00:19
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Osman Bey ile Bala Hatun kızları Halime’ye kavuşabilecekler mi?

Kuruluş Osman’ın soluksuz takip edilen 182’inci bölümüne Sofia’nın, Osman Bey ve Bala Hatun’a yıllar önce öldü bildikleri kızları Halime’yi göstermesi damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 182'inci bölümünde, kızının yaşadığından artık emin olan Bala Hatun yaptığı planla Sofia tarafından tutulduğu zindandan kurtulmayı başarır. Sofia'yı yakalayan Bala Hatun, bıçağını Sofia'nın boynuna dayayarak "Seni öldürürüm Sofia; kızım nerede?" diyerek hesap sorarken Ulugan'ın müdahalesiyle askerler tarafından yakalanır.

Bunun üzerine Sofia, Bala Hatun'u Halime/Poena'yı büyüttüğü gizli manastıra götürür. Sofia, Osman Bey'i tuzağa çekmek için Halime/Poane'yı kullanarak Osman Bey'e haber gönderir ve Bala Hatun'un yaşadığını bildirir.

Osman Bey aldığı haberle, Akhisar Kalesi'ne saldırarak Bala Hatun'u Sofia'nın kapattığı odadan kurtarır. Ancak tam kaleden çıkacakları sırada karşılarına yüzü kapalı bir kız ile Sofia belirir. Bala Hatun, "Bak Osman, bulduk evladımızı! Halime'dir o!" diyerek gözyaşlarına boğulurken, Sofia alaycı bir şekilde, "Doğru duydun Osman, buldunuz kızınızı!" diyerek meydan okur. Osman Bey "Bana bak kızıl köpek, doğru mu söylersin?" diyerek Sofia'ya öfkesini haykırır.

Tam bu sırada Sofia, Bizans askerlerini çağırarak Osman Bey ve Bala Hatun'un etrafını kuşatır. Bunun üzerine Osman Bey, "Seni gebertmeden hakikati söyle!" diyerek Sofia'yı tehdit eder. Ancak Sofia, "Gördüğünüz son yüz, kızınız Halime'ninki olacak!" diyerek karşılık verir.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 182'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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