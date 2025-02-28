Ziraat Türkiye Kupası nefesleri kesti, yine en çok izlenen atv oldu

Ziraat Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. hafta müsabakaları atv ekranlarında futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Dün karşı karşıya gelen Galatasaray – Tümosan Konyaspor maçı atv ekranlarından canlı yayınlanarak futbol severleri ekrana kilitledi.

Rams Park'ta oynanan müsabaka berabere sona erdi. Son dakikalara kadar heyecanı azalmayan karşılaşma, tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu.

Tüm Kişiler'de %7,82 izlenme oranı ve %20,75 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %7,77 izlenme oranı ve %23,03 izlenme payı +20 ABC1'de ise %8,10 izlenme oranına ve %21,73 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.