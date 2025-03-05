canli-yayin
CANLI YAYIN
Başka Bir Gün
16
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM
  • Başka Bir Gün
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Osman Bey, Ulugan’a işte böyle oyun kurdu

Osman Bey, Ulugan’a işte böyle oyun kurdu

GİRİŞ TARİHİ:  06.03.2025, 00:16
ABONE OL
Osman Bey, Ulugan’a işte böyle oyun kurdu

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 183’üncü bölümüne, Osman Bey’in Bala Hatun’u kurtarıp evlatlarıyla bir araya getirmesi ve Türkmen Beylerini kendi tarafına çekerek Moğol Komutanı Ulugan’a kurduğu büyük oyun damga vurdu.

Türk yurdunda Moğol baskısını sonlandırmak ve Ulugan'ın nöker ordusunu yok ederek obasını geri almak için harekete geçen Osman Bey, Türkmen Beylerinden Ayaz Bey'e haber göndererek görüşmek istediğini bildirir. Bu sırada Ulugan ve İlbay, Türkmen Beyleri'nin Osman Bey ile görüşeceği haberini alır. Ayaz Bey'i yanına çağıran Ulugan, buluşmanın nerede yapılacağını sorarak Osman Bey'i gafil avlamak ister. Ancak bu, Osman Bey'in kurduğu dahiyane bir tuzaktır.

Moğol nökerleri, Ulugan'ın ordusuna katılmak üzere yürüyüşe geçtikleri sırada, Osman Bey ve Ayaz Bey'in uçan ateşlerle düzenlediği baskınla bozguna uğrar. Ayaz Bey ve Alpleri, nöker kıyafetleri giyerek Ulugan'ı tuzağa düşürür. Öfkeden deliye dönen Ulugan, "Nökerlerimin hesabını vereceksin! Hâlâ sayıca üstün olan biziz!" diyerek Osman Bey'i tehdit eder. Ancak Osman Bey'in cevabı nettir: "Siz çoksunuz ama biz Türk'üz!"

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 183'üncü Bölümü, seyirciden büyük ilgi görürken sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN