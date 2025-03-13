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HABERLER Kuruluş Osman Çarşamba gününün galibi

Kuruluş Osman Çarşamba gününün galibi

GİRİŞ TARİHİ:  13.03.2025, 11:31 GÜNCELLEME TARİHİ:  13 Mart 2025 Perşembe, 11:32
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Kuruluş Osman Çarşamba gününün galibi

‘Kuruluş Osman’ 184. Bölümünde iki kategoride birinci sıraya yerleşti.

Osman Bey Moğollarla Ölüm Kalım Savaşına Giriyor

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 184'üncü bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Olcaytu Han'ın kızı Esenbike Hatun'un; Kayılar ile Moğollar arasındaki savaşı sonlandırmak için Osman Bey'e sulh teklifinde bulunması, Halime'yi bulmak için her şeyi göze alan Bala Hatun'un, kızına götürmesi karşılığında Sofia'yı serbest bırakması bölüme damga vurdu.

#KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde bu haftanın en çok izlenen dizilerinden biri oldu.

Dizinin 184. bölümünde;

Esenbike Hatun, üstünlüğünü göstermek için Osman Bey'i obasına iftara davet eder ve isteklerini sıralar. Osman Bey'den yüklü miktarda vergi isteyen Esenbike Hatun, istediği vergi ödenmezse Fatma Hatun'u oğlu Sargun'a gelin olarak alacağını söyler. Ancak Osman Bey'in cevabı nettir: "Bu topraklarda ittifak istersen ittifak, cenk istersen cenk vardır!" diyerek asla diz çökmeyeceklerini söyler. Bala Hatun, kızı Halime'ye kavuşmak için Sofia'nın teklifini kabul ederek onu gizlice serbest bırakır. Sofia, "Evladını kavuştuktan sonra beni öldürmeyeceğini nereden bileyim?" diyerek Bala Hatun'un silahını bırakmasını ister. Halime'nin bulunduğu köye gittiklerini söyleyen Sofia, Bala Hatun'un silahını bırakmasından faydalanarak daha önce kurduğu planla, Bizans askerleriyle birlikte Bala Hatun'u tuzağa düşürür.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni bölümüyle her Çarşamba atv'de!

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